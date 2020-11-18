574.50 دولار.. سعر طن الخشب اليوم

سجل متوسط سعر الخشب، اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر2020 بالبورصة العالمية للأخشاب 574.50 دولار.وتعمل الشركة التجارية للأخشاب إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في تجارة الأخشاب واستيرادها من الخارج.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار العمل علة دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.