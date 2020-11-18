محافظ الوادى الجديد يحيل واقعة وفاة طفلة بمستشفى الخارجة للنيابة العامة

أحال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واقعة وفاة طفلة بمستشفى الخارجة العام، للنيابة العامة بناءًا على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الواقعة لبيان ملابساتها وسبب الوفاة بعد مراجعة الإجراءات الطبية والإدارية التي تم إتخاذها.وأوضح المحافظ أنه لاتهاون في مواجهة أي تقصير أو إهمال يهدد حياة المواطنين، مؤكدًا علي ثقته الكاملة في قرار جهات التحقيق لبيان وجود شبهة تقصير من عدمه، ومعاقبة المقصرين في حال ثبوت ذلك.وكان محافظ الوادي الجديد، قد قرر فتح تحقيق عاجل بواقعة وفاة طفلة بعد تحويلها من مستشفى باريس المركزي لمستشفى الخارجة العام للإشتباه بإصابتها بنزيف داخلي، لبيان سبب الوفاة وإثبات وجود إهمال أوتقصير من عدمه، مقدمًا خالص التعازي لأسرة الطفلة وذويها.وأمر الزملوط بسرعة عرض نتائج التحقيق خلال ٢٤ ساعه لمعاقبة المقصرين في حال إثبات ذلك ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.