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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوبراين»: ترامب يأمل بعودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في عودة جميع قوات بلاده من أفغانستان والعراق، بحلول مايو المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق، قبل انتهاء ولاية ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

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