روسيا: خطط إسرائيل للبناء بالقدس الشرقية عقبة أمام السلام

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية تتناقض مع القانون الدولي وتعتبر عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في بيان للخارجية الروسية بشأن خطط إسرائيل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في منطقة جفعات همتوس بالقدس الشرقية، أن "هذا القرار يتناقض مع الأسس القانونية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط".وأضافت الخارجية أن "بناء مجموعة جديدة من الوحدات الاستيطانية في المنطقة المذكورة سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن بيت لحم، ما يخالف الترابط بين أراضي الدولة الفلسطينية كما تفترضها قرارات الأمم المتحدة، والذي يعتبر شرطا أساسيا لقابليتها للحياة".