«جلجامش والراقصة» أحدث أعمال الروائية ربيعة جلطى

صدرت حديثا٬ عن منشورات الاختلاف، بالتعاون مع ضفاف للنشر٬ رواية "جلجامش والراقصة" للكاتبة الجزائرية ربيعة جلطي، والتي سبق وصدرت لها روايات: نادي الصنوبر٬ النبية تتجلي في وضح الليل٬ حنين بالنعناع٬ عرش معشق٬ عازب حي المرجان٬ الذروة٬ قلب الملاك الآلي٬ بحار ليست تنام٬ حجر حائر، وغيرها.ومن أجواء روايتها الأحدث "جلجامش والراقصة" نقرأ: وحين يغادِرْنَ مع بدءِ رفعِ آذانِ العشاءِ، وهن ملفوفاتٍ في اللونِ الأسودِ الذي يخنقُ تحته بقيةَ الألوان الزاهية، يخرجْن من الباب الخلفي للحديقة قبل أن يُنزِل الليلُ ستارَه على مسرحهن البهيج.- إنه المساء..لماذا يذهبن هكذا..إلى أين؟! سألت مرة مهشيد وأنا طفلة.- ذاهبات إلى المسجد وليس إلى الملهى !!- وما الفرق بين المسجد والملهى يا مهشيد.؟ سألتُ بمنتهى البراءة.- كلاهما مبنيٌّ بالتراب، وليس بمادة قادمة من السماء يا صغيرتي..وكلاهما مأهول ببشر خطائين وليس بملائكة.