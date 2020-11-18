«لاجارد»: لقاح كورونا لن يغير التوقعات الاقتصادية للبنك المركزى الأوروبى

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن لقاحًا فعالًا للوقاية من كورونا لن يغير بشكل جوهري التوقعات الاقتصادية للبنك.وأضافت «لاجارد»، أنه في حين أن تطوير لقاح قد يكون أسرع نوعًا ما من المتوقع، إلا أن الاقتصاد يتلقى أيضًا ضربة أكبر من الموجة الثانية للجائحة،حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن تأثير الموجة الثانية سيستمر في 2021.وتراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم، من أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، إذ أثار فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا في أرجاء القارة شكوكا في تعاف سريع للاقتصاد، وألقى بظلاله على أجواء تفاؤل بشأن لقاح للوقاية من مرض «كوفيد-19».وكانت «فايزر» وشريكتها «بيونتيك» قد أعلنتا الأسبوع الماضي عن تقدم قوي في لقاحهما المضاد لـ«كوفيد-19» مما أثار موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية.