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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المركزى الأمريكى: تزايد الإصابات بكورونا يبعث على القلق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:56 ص
جيروم باول
جيروم باول
وكالات
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قال جيروم باول رئيس المركز الأمريكي، إن الصعود الحاد بإصابات كورونا يبعث على القلق لتعاف اقتصادي ما زال أمامه شوط طويل وأن الاقتصاد الأمريكي يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، خلال ندوة افتراضية، قال باول إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم "باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين إتمام المهمة"، مرجحا أن يحتاج الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الدعم على صعيد المالية العامة.

وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس "مبعث قلق كبير جدا" لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتبطئ الاقتصاد.

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