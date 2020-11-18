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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:22 ص
صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية
نضال ممدوح
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يُنظم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن بالسيدة نفيسة٬ في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء٬ بمناسبة أعياد الطفولة٬ حفل فني وترفيهي بمدرسة جنة الطفل يتضمن: عروض مسرحية باستخدام: "عرايس القفاز، عرائس الطاولة، ورشة فنية".

كما تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة والنصف مساء اليوم٬ ندوة بعنوان "مستقبل التعليم المصري فى ظل المنظومة التعليمية الحديثة".

يتحدث فيها كلا من: يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم٬ المهندس أحمد كمال رئيس مجلس أمناء وآباء ومعلمي الجمهورية٬ ويدير اللقاء الإعلامي إبراهيم عبدالله.

في سياق متصل يستضيف المركز في السادسة٬ أمسية شعرية لمناقشة ديوان "المثول في ساحة الجذبة" للشاعر ناجي عبد اللطيف، هذا ويناقش الديوان الناقد الدكتور بهاء حسب الله٬ ويقدم الأمسية الشاعر محمود عبدالصمد زكريا.

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