رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تبحث استخدام القوات المسلحة بشأن قضية قره باغ

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:12 ص
مجلس الاتحاد الروسي
مجلس الاتحاد الروسي
وكالات
طباعة
يستعد مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي لمناقشة قضية استخدام القوات المسلحة الروسية في الخارج على خلفية التطورات الأخيرة في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني.

وأكد السيناتور الروسي، فياتشيسلاف تيمتشينكو، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إدراج مسألة استخدام القوات المسلحة في الخارج على جدول أعمال مجلس الاتحاد خلال جلسة عامة تنعقد الأربعاء، موضحًا: "أعتقد أن الحديث يدور على الأرجح عن قواتنا لحفظ السلام في ناغورني قره باغ".

كما أكد مصدر لوكالة "تاس" أن المناقشات ستجري في بداية الاجتماع مع التركيز على نشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

ويقضي البيان باحتفاظ القوات الأذربيجانية والأرمنية بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق مع تسليم الطرف الأرمني بعض المناطق لاحقا لأذربيجان.

وينص البيان على نشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة في إطار مهمة تستمر 5 سنوات مع إمكانية التمديد.

موضوعات متعلقة

شاب صدمته سيارة بالسلام: السائق لم يكن منتبهًا وفوجئ برؤيتي

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 17-11-2020

حسام البدري يكشف تطورات حالة صلاح بعد إصابته بكورونا

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 18-11-2020

الأرجنتين تفوز على بيرو بهدفين نظيفين فى تصفيات كأس العالم

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 18-11-2020

البرازيل تحافظ على العلامة الكاملة بفوز ثمين على أوروجواة فى تصفيات المونديال

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

الليلة.. حفل لفريق «توم توم» بجزويت الإسكندرية

عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030».. اليوم