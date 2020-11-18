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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أشهر المؤلفات العالمية فى حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:37 ص
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
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أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف مديره الفني الدكتورة نيفين المحمودي، وقيادة المايسترو مجدي بغدادي، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة من أشهر المؤلفات العالمية والأعمال الكلاسيكية للمؤلف الموسيقي النمساوي موتسارت تضم ثلاثة أعمال هي: ليلة موسيقية صغيرة، السيمفونية رقم 29، وكونشرتو للأوبوا والأوركسترا صوليست وسام أحمد.

يذكر أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام 2004، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، كما شارك في مهرجانات فنية عديدة.

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