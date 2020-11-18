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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابات كورونا فى فرنسا تتجاوز المليونين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:20 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
أ ش أ
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أعلن مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، الثلاثاء، مليوني إصابة.

وأضاف المسؤول الفرنسي - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "فرانس 24" - أن عدد الوفيات في فرنسا من جراء وباء "كوفيد-19"، ارتفع بواقع 437 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 46273 وفاة.

وحذر سالومون في مؤتمر صحفي من الموجة الثانية، واصفا إياها بـ"الكثيفة والقاتلة"، مضيفا: "تجاوزنا هذا المساء عتبة مليوني إصابة بكوفيد-19".

ومع وصول عدد الإصابات إلى مليونين و36 ألفا و755 إصابة مؤكدة، فإن هذا يعني تسجيل 45552 إصابة إضافية خلال 24 ساعة، مقارنة بالأرقام التي أعلنت أول أمس الإثنين.

وأوضح سالومون أن "الضغط الاستشفائي لا يزال شديدا جدا"، مع وجود 4854 مصابا في العناية المركزة، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون فحص كورونا أجري منذ مارس، واصفا تقنية الفحوص السريعة بأنها "مكسب ثمين إضافي" كونها أظهرت إصابة 32 ألفا و935 شخصا بالفيروس منذ بداية نوفمبر.

وفي السياق ذاته، أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن فرنسا أصبحت أول دولة أوروبية تتخطى حاجز المليوني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا طبقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة الصحة الوطنية الفرنسية.

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