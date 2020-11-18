الليلة.. حفل لفريق «توم توم» بجزويت الإسكندرية

ضمن فعاليات برنامج شباك الفن٬ يحتضن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل موسيقي يحييه فريق "توم توم".وبحسب المركز: تعزف فرقة "توم توم باند" موسيقى الچاز والفانك، أسس عازف الدرامز سامح شعبان الفرقة عام ٢٠١٦ لإظهار قوة تأثير الموسيقى، وخلق الحماس لهذا النوع من الموسيقى لدى الجمهور المصري.أعضاء فرقة "توم توم باند" موسيقيون شباب موهوبون من خلفيات مختلفة ومن مناطق مختلفة في مصر. قدمت الفرقة عروضها في أماكن عديدة مثل دار الأوبرا المصرية، ومكتبة الإسكندرية، وساقية الصاوي، وكانت مُوسيقاهم قبل ذلك تُذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، والمحطة الإذاعية NRJ. في عام ٢٠١٦ أصدرت الفرقة أول ألبوم چاز لها بعنوان "توم توم"، يحتوي الألبوم على ست مقطوعات مُوسيقية.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.