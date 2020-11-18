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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جورج كلونى بجلسة تصوير جديدة لمجلة «GQ» (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:10 ص
جورج كلونى
جورج كلونى
سارة ساويرس
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خضع النجم العالمي جورج كلوني لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "GQ"، بإطلالة جذابة، اشعلت جمهور التواصل الاجتماعى بعد دقائق من نشرها.

وتألق النجم جورج كلونى بإطلالة بسيطة كشفت عن أناقته، فارتدى ثوبا كحلى اللون، بقصة دائرية عند الرقبة، ونسق معه بنطال، كما اختار نظارة شمسية بنية اللون ليكمل إطلالته، ولم يتكلف فى قصة شعره البيضاء، وجعل لحيته مهذبة ليظهر عن وسامته.

ومنحت المجلة الشهيرة، جورج كلوني، لقب رجل العام، حيث قال جورج للمجلة، إنه لم يكن مدركًا أن حياته كانت فارغة إلى أن قابل آمل علم الدين، مضيفا أن فكرة الأبوة لم تجل بخاطره ولا الرغبة فى الزواج حتى التقى بزوجته آمل علم الدين.

وتزوج الثنائي الأشهر فى عالم الفن، عام 2014، بمدينة فينيسيا الإيطالية، وفى عام 2017، استقبل الثنائي التوأم إيلا وألكسندر في شهر يونيو.

ويعرف عن الزوجين حبهما للأعمال الخيرية، فقاما العام الماضي بالتبرع بما يعادل 9.18 مليون درهم إماراتي لدعم ورعاية الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان في الحصول على التعليم، كما منحا الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 3.67 مليون درهم إماراتي لمحاربة العنصرية والتطرف وقبول التنوع، كما تبرعا للبنان مؤخرا ب ١٠٠ الف دولار لمساعدة ضحايا نكبة بيروت.

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