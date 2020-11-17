ضربة قاضية لترامب.. المحكمة العليا ترفض الطعن على نتائج بنسيلفانيا

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسيلفانيا، اليوم، دعاوى الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مراقبي الحملة منعوا من حضور عملية فرز الأصوات، في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.وقالت قناة "NBC" نيوز الأمريكية، إنه من المرجح أن يقوض الحكم قضية حملة ترامب في المحكمة الفيدرالية، حيث انضم رودي جولياني محامي ترامب إلى جلسة المحكمة اليوم للطعن في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مدعيا بلا أساس وجود تزوير على نطاق واسع.ووفقًا لـ"NBC" فاز الرئيس المنتخب جو بايدن بالولاية بأكثر من 74000 صوت متفوقا على ترامب.وادعى جولياني خلال الجلسة أن إحدى المشكلات الرئيسية في ولاية بنسلفانيا هي أن مراقبي الانتخابات الجمهوريين لم يُسمح لهم بالاقتراب بما يكفي من جداول فرز الأصوات في فيلادلفيا للحصول على أي معلومات عما كان يحدث.ومع ذلك، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إن جميع قوانين الولاية تتطلب أن يُسمح للمراقبين بالتواجد في الغرفة، حيث يتم عد الأصوات لكن لا يحدد القانون مسافة معينة لاقتراب المراقبين.