رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضربة قاضية لترامب.. المحكمة العليا ترفض الطعن على نتائج بنسيلفانيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:45 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسيلفانيا، اليوم، دعاوى الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مراقبي الحملة منعوا من حضور عملية فرز الأصوات، في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وقالت قناة "NBC" نيوز الأمريكية، إنه من المرجح أن يقوض الحكم قضية حملة ترامب في المحكمة الفيدرالية، حيث انضم رودي جولياني محامي ترامب إلى جلسة المحكمة اليوم للطعن في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مدعيا بلا أساس وجود تزوير على نطاق واسع.

ووفقًا لـ"NBC" فاز الرئيس المنتخب جو بايدن بالولاية بأكثر من 74000 صوت متفوقا على ترامب.

وادعى جولياني خلال الجلسة أن إحدى المشكلات الرئيسية في ولاية بنسلفانيا هي أن مراقبي الانتخابات الجمهوريين لم يُسمح لهم بالاقتراب بما يكفي من جداول فرز الأصوات في فيلادلفيا للحصول على أي معلومات عما كان يحدث.

ومع ذلك، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إن جميع قوانين الولاية تتطلب أن يُسمح للمراقبين بالتواجد في الغرفة، حيث يتم عد الأصوات لكن لا يحدد القانون مسافة معينة لاقتراب المراقبين.
ضربة قاضية لترامب.. المحكمة العليا ترفض الطعن على نتائج بنسيلفانيا
ضربة قاضية لترامب.. المحكمة العليا ترفض الطعن على نتائج بنسيلفانيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا في «المتوسط»

إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه

حسام البدري يكشف تطورات حالة صلاح بعد إصابته بكورونا

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

مزق والدته وشقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

«جماليات الفن الإسلامى».. ورشة فنية بمكتبة الحضارة بالقلعة

«بضع ساعات في يوم ما».. رواية تتحدى الأزمنة والأماكن

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (10)

حسن عامر يحل ضيفًا على أيام الخرطوم الشعرية