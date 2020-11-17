ضبط 1449 هاربًا من تنفيذ أحكام في أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 1449 حكما قضائيا، على مدار يومين.وجاءت الأحكام التي تنفيذها كالتالي 8 أحكام جنايات و333 حكم حبس جزئي و52حكم حبس مستأنف و733أحكام بغرامات و323 حكما مخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.