«الوقود الأحفوري».. تعرف على مصادر تلوث الهواء
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:37 م
أريج الجيارطباعة
قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن محطات رصد الهواء تعد ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد محطات الرصد اللحظي بالشبكة.
وتستعرض «الدستور» مصادر تلوث الهواء.
- انبعاثات الوقود الأحفوري.
- الزراعة وتربية الماشية.
- النفايات.
- الغبار، وملح البحر، وحبوب اللقاح، والأبواغ، وبقايا الكائنات الحيوانية والنباتية في تلوث الهواء.
- تطلق الانبعاثات البركانية كميات كبيرة من الغازات والجزئيات الضارة إلى الغلاف الجوي.
- حرائق الغابات في المناطق الريفية.
- عمليات التعرية بواسطة الرياح الجزئيات إلى الغلاف الجوي.
- تساهم المناطق الرطبة في إطلاق غاز الميثان.
وتستعرض «الدستور» مصادر تلوث الهواء.
- انبعاثات الوقود الأحفوري.
- الزراعة وتربية الماشية.
- النفايات.
- الغبار، وملح البحر، وحبوب اللقاح، والأبواغ، وبقايا الكائنات الحيوانية والنباتية في تلوث الهواء.
- تطلق الانبعاثات البركانية كميات كبيرة من الغازات والجزئيات الضارة إلى الغلاف الجوي.
- حرائق الغابات في المناطق الريفية.
- عمليات التعرية بواسطة الرياح الجزئيات إلى الغلاف الجوي.
- تساهم المناطق الرطبة في إطلاق غاز الميثان.