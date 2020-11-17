«الوقود الأحفوري».. تعرف على مصادر تلوث الهواء

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن محطات رصد الهواء تعد ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد محطات الرصد اللحظي بالشبكة.وتستعرض «الدستور» مصادر تلوث الهواء.- انبعاثات الوقود الأحفوري.- الزراعة وتربية الماشية.- النفايات.- الغبار، وملح البحر، وحبوب اللقاح، والأبواغ، وبقايا الكائنات الحيوانية والنباتية في تلوث الهواء.- تطلق الانبعاثات البركانية كميات كبيرة من الغازات والجزئيات الضارة إلى الغلاف الجوي.- حرائق الغابات في المناطق الريفية.- عمليات التعرية بواسطة الرياح الجزئيات إلى الغلاف الجوي.- تساهم المناطق الرطبة في إطلاق غاز الميثان.