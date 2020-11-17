«الإحصاء»: ارتفاع واردات السيارات خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من سيارات الركوب بأنواعها ارتفعت إلى حدود 223.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 100 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى تراجع واردات سيارات للاستعمالات الخاصة لـ 81.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 100.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 18.7 مليون دولار، وسيارات نقل البضائع من 264.7 مليون دولار لـ 231.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 53.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق بانخفاض قدره 9.6 مليار دولار خلال عام.