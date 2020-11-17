كنائس وسط القاهرة تشارك في معرض الكتاب القبطي

شاركت كنائس وسط القاهرة بجناح خاص بمعرض الكتاب القبطي، المقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والذي يستمر حتى مساء غد الأربعاء.وتضم كنائس وسط القاهرة عدة إصدارات جديدة للأنبا رافائيل، ومن بينها كتاب "أكلت بإرادتي"، بالإضافة لعدة كتب أخرى تخص العقيدة من بينها كتاب "سر الإفخارسيتا".وشارك بمعرض الكتاب القبطي للعام الحالي 2020م حوالي 40 دور نشر قبطية، منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.