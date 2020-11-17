6 قتلى ومصابين في هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد

أكدت السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل طفلة وإصابة ٥ أشخاص آخرين جراء استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بعدة صواريخ.وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن ٧ صواريخ أطلقت اليوم على بغداد أربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ المتبقية سقطت خارجها، أحدهم سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق هذه الصواريخ من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، وأسفرت عن مقتل طفلة وإصابة ٥ أشخاص جميعهم مِن المدنيين.وأوضح البيان أنه مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتها الأمنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الإرهابية، وهو ما تكلل بالإعلان عن سحب المئات من القوات الأجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون إعاقة مسار تحقيق المنجزات.وأشار البيان إلى أن هذه الجهات تراهن على خلط الأوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها وأهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة.