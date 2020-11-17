الزمالك يضع سياسة جديدة فى تعاقدات الموسم المقبل

تسود حالة من الترقب فى الشارع الكروى الزملكاوى مع كل فترة إنتقالات واصبح الأن الشغل الشاغل لكل الزملكاوية هو إبرام صفقات قوية على أعلى مستوى من أجل استمرار خطة الأبيض الناجحة فى حصد البطولات.

ويتبع أمير مرتضى منصور سياسة جديدة فى الميرك الصيفى، من أجل مواصلة الاستقرار الذى يشهده الفريق الأول الكروى منذ بداية الموسم، بالتخطيط الدقيق فى التعاقدات مع الصفقات.