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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:05 م
أحمد زكي
أحمد زكي
ايهاب مصطفى
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لم يكن أحمد زكي يبدأ في تصوير أي من أعماله إلا ويتحول جسده إلى ما يشبه هذه الشخصية بكل التفاصيل، وهذا يعني أن كيمياء جسده كانت تعيش الشخصية بكل تفاصيلها.

بدا ذلك واضحًا في شخصيتي "ناصر" و"السادات، الأولى قدم فيها شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، والذي كان يتميز بطول القامة وعرض الجسد، وحتى انحناءة الظهر البسيطة، وكذلك في السادات بكل تفاصيل الشخصية، حتى أن السيدة جيهان السادات ذعرت عندما كان يجلس على مكتب السادات الحقيقي، في فيلته، وكان يجسد الدور.

تلك السمة والصفة لم يكن يتمتع بها من نجوم فن التمثيل سوى أحمد زكي، وزكي فقط دون أبناء جيله أو الأجيال السابقة، وكان يقول عن هذا: "ده شيء من عند ربنا ماليش يد فيه، هو منحة وهبة إلهية جميلة"، وذلك حسبما ذكرت مجلة الموعد في تقرير لها عن أحمد زكي.

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