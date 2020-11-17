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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع رصف شارع مصطفى كامل بطنطا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:24 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال الرصف والتطوير بشارع مصطفى كامل بحي أول طنطا، حيث تابع وضع الإنترلوك عقب الانتهاء من البنية التحتية بالشارع، ثم انتقل لتفقد شوارع السيد بدر وشارع شاكر بمنطقة العجيزي، حيث قدم المواطنون الشكر للمحافظ لما تم من أعمال تطوير بتلك الشوارع.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بشارع الجلاء من إنشاء المطبات الصناعية بطول الشارع للاطمئنان على سرعة العمل وانتظام الحركة بالشارع، مشددًا على إدارة المرور بالتعامل بكل حسم مع أي تجاوز للسرعة المقررة، رافق المحافظ في الجولة رئيسي حي أول وثان طنطا.
محافظ الغربية يتابع رصف شارع مصطفى كامل بطنطا
محافظ الغربية يتابع رصف شارع مصطفى كامل بطنطا
محافظ الغربية يتابع رصف شارع مصطفى كامل بطنطا
محافظ الغربية يتابع رصف شارع مصطفى كامل بطنطا

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