موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 74 أمس الإثنين.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا بموسكو، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم، بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 76 حالة، لتصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 8009 أشخاص، بعد أن كانت 7933 في الإحصائية السابقة.وتشهد موسكو ارتفاعًا تدريجيًا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن 70 في بيانات 12 نوفمبر، و69 في 13 نوفمبر، و75 في 14 نوفمبر، و72 في 15 نوفمبر، و74 في 16 نوفمبر.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 522456 إصابة مؤكدة، بينها 377131 حالة شفاء.وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الثلاثاء 5882 حالة، وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.يأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 22410 إصابات و442 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.