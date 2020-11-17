مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا: لا توجد أي مؤشرات على التلاعب

أكد مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا، أنه تم الانتهاء من التدقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال إنه لا توجد مؤشرات على أي تلاعب في العملية العملية الانتخابية بالولاية، حسبما أفادت العربية في نبأ عاجل.وتعد جورجيا، واحدة من 4 ولايات يمكنها تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى يتم الإعلان عن الفائز هناك.ورفع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام محكمة في جورجيا يطالب فيها لجان الانتخابات بالولاية بالامتثال لقانون عد وتخزين بطاقات الاقتراع الواردة بالبريد.