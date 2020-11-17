بـ1700 جنيه.. القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المنتجات الكتانية بالمنوفية براتب 1700 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة عمال إنتاج على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره على 35 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1500 إلى 1700 جنيه.كما تحتاج الشركة أيضا أفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل فوق المتوسط، وألا يزيد عمره على 45 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1500 إلى 1600 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2221673، أو 2221522، أو 0482222283، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثانية، كفور الرمل، المنوفية.