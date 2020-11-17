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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

النفط يغلق مستقرًا مع تجاذب السوق بين القلق بشأن الإغلاقات وآمال اللقاح

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:12 م
النفط
النفط
وكالات
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أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، الثلاثاء، مع تجاذب السوق بين مخاوف من أن إجراءات العزل العام لمكافحة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قد تلحق ضررًا بالطلب في الأجل القصير، وآمال في لقاح واحتمال تشديد أوبك+ سياستها للإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة سبعة سنتات، أو 0.2%، لتسجل عند التسوية 43.75 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو.2%، لتبلغ عند التسوية 41.43 دولار للبرميل.

وقلصت سوق النفط خسائرها الأولية في الدقائق الخمس عشرة الأخيرة للتعاملات بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم "باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين انجاز المهمة على ما يرام."

وتنتظر السوق أحدث بيانات من معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم والتي توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر زيادة قدرها 1.7 مليون برميل
الأسبوع الماضي، بعد أن صعدت 4.3 مليون برميل في الأسبوع السابق عليه.

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