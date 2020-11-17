أردوغان يعلن فرض إغلاق عام جزئي في تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في البلاد وفرض إغلاق عام جزئي يشمل المطاعم وحظر تجول في عطلات نهاية الأسبوع.وقال أردوغان، في كلمة ألقاها بعد اجتماع للحكومة: "قررنا اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة. سيتم حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع في عموم تركيا باستثناء الفترة من الساعة 10:00 حتى الساعة 20:00".وذكر أردوغان، وفق ما نقلت وكالات، أن السلطات قررت فرض حظر تجول جزئي على المسنين فوق 65 عاما والشباب دون 20 عاما.وأضاف الرئيس التركي، أن الإجراءات الجديدة ستشمل إغلاق المطاعم لتعمل فقط عن طريق خدمة التوصيل، وذكر أن جميع المدارس ودور السينما ستكون مغلقة حتى نهاية العام.وأفاد بأن ساعات دوام مراكز التسوق والمحلات التجارية وصالونات الحلاقة ستكون بين 10:00 حتى 20:00، وأشار مع ذلك إلى أن جميع المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.وسجلت تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات حادة في العدد اليومي للوفيات والإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال ذروة الجائحة في أبريل الماضي، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد جديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.