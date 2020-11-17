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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يعلن نجاح اختبار صاروخ يثير معارضة روسيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:19 م
اختبار صاروخ
اختبار صاروخ
عبير سليم
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أعلن البنتاجون أن العسكريين الأمريكيين نجحوا، أمس الاثنين، في اختبار صاروخ "ستاندارد ميسايل-3" المضاد للصواريخ، وهو سلاح سبق أن أعلنت موسكو قلقها إزاء اختباراته.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عملاء وكالة الدفاع المضاد للصواريخ وعناصر القوات البحرية المتمركزين على متن سفينة "جون فين" نجحوا في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي عابر للقارات يجسد تهديدا بواسطة صاروخ ستاندارد ميسايل-3، أثناء اختبارات أجريت في عرض المحيط الهادئ شمال غربي هاواي.

وأشار البيان، الذي نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن الصاروخ الهدف تم إطلاقه من جزر مارشال، أما الصاروخ المضاد فأطلق من على متن السفينة المزودة بنظام "أيجيس".

وسابقا أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن قلق موسكو إزاء خطط الولايات المتحدة في مجال الدفاع المضاد للصواريخ، وخاصة إزاء اختبارات صاروخ "ستاندارد ميسايل-3".

ووصف الدبلوماسي هذه الاختبارات بأنها تدل على شروع الولايات المتحدة في تطوير نظام تكمن وظيفته في مواجهة روسيا عسكريا بشكل مباشر، وإحداث قدرات هدفها تحييد الوسائل الروسية للردع النووي.

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