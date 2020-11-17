مزق والدته وشقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

نقلت سيارات الإسعاف جثتي سيدة ونجلها قتلهما ابنها الآخر إلى مشرحة زينهم عقب انتهاء معاينات النيابة لمسرح الجريمة.أشارت التحريات الأوّلية إلى أن المتهم، طالب 24 سنة، قام بتسديد عدة طعنات لوالدته وشقيقه في الرقبة والصدر ما تسبب في حدوث جروح ذبحيّة، كما أصاب زوج شقيقته الذي حاول منعه بعدة طعنات، لكن الجيران تمكنوا من إنقاذه.وشهدت منطقة حدائق الأهرام جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على قتل والدته وشقيقته وشرع في قتل زوج الأخيرة.تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة إخطارًا بمقتل سيدتين وإصابة رجل داخل شقة بشارع الجيش بحدائق الأهرام، وانتقلت قوة أمنية على الفور وتبين أن القاتل مهتز نفسيًا مزق جسد والدته وشقيقته بطعنات سكين وعندما حاول زوج شقيقته إنقاذهما سدد له طعنة أيضًا.وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم عقب السيطرة عليه، ومازالت القوات في مسرح الحادث لإجراء التحريات والمعاينة التصويرية.