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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حاد.. بريطانيا تسجل 598 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:56 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
عبير سليم
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيلها 598 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا حادا لمؤشر الحالات اليومية في البلاد، ويأتي ذلك بعد رصد 213 حالة أمس الإثنين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20051، ليصل إلى مستوى 1410732 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301، وفي 14 نوفمبر 26860، وفي 15 نوفمبر 24962، وفي 17 نوفمبر 21363.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية، أنها رصدت 598 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 52745 متوفى.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 12 نوفمبر 563 حالة، وفي 13 نوفمبر 376، وفي 14 نوفمبر 462، وفي 15 نوفمبر 168، وفي 16 نوفمبر 213.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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