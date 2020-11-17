زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يحذر من سحب القوات سريعًا من العراق أو أفغانستان

حذر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان.وقال ماكونيل للصحفيين "من المهم جدًا هنا خلال الشهرين القادمين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدفاع أو بالسياسة".أضاف أن "الخفض الكبير (في عدد القوات الأمريكية) في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ".