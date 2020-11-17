محافظ الغربية يتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مدينة المحلة الكبرى يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، حيث تفقد أعمال الرصف للطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بالمحلة.وأوضح المهندس المسؤول أنه تم تقسيم الطريق إلى أربع مراحل تم الانتهاء من ثلاثة منها وجار الإنتهاء من المرحلة الرابعة خلال الأسبوع القادم بطول ٦٠٠ م، كما تم الانتهاء من أعمال الردم وجار وضع السن.كما تفقد المحافظ المنطقة الصناعية بالمحلة، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال المباني والكهرباء والمياه والإنارة ولم يتبق سوى الطبقة الأخيرة للطرق الداخلية بالمنطقة، واختتمت الجولة بتفقد شارع نعمان الأعصر بالمحلة، ووجه رئيس مركز ومدينة المحلة بعمل حملة نظافة مكبرة بالشارع وحملة إشغالات موسعة.