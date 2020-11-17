مصادر: خالد عبد الحكم رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر اختيار خالد عبد الحكم، رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم.وأكدت المصادر، أنه تم تكليف "عبد الحكم" بالمنصب الجديد لتنفيذ القرار، بعد أن كان يتولى إدارة التعليم الثانوي بالوزارة، بعدما تم استبعاده من منصبه كمدير للإدارة العامة للامتحانات على خلفية امتحانات أبناؤنا في الخارج.جاء ذلك ضمن حركة التغييرات والترقيات والتنقلات بين الوظائف القيادية داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية.وكان قد اعتمد وزير التربية والتعليم، أكبر حركة تغييرات وترقيات وتنقلات بين الوظائف القيادية داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.