عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (10)

مرت سنوات الجامعة سريعة لاهثة، تاركة فى الروح مرحًا وفى القلب جرحًا. انتهت سنوات الدراسة و«المذاكرة» وأصبحت حرًا أخيرًا، وانتهت معاها حياة الاعتماد على الأبوين، وبدا المستقبل أمامى غامضًا مشوشًا. لا بد من البحث عن عمل، ولكن قبل ذلك الالتحاق بالجندية والتحول لعسكرى يطيع الأوامر ويحبس بالأسابيع داخل معسكر بعيد عن البيت، ويستيقظ فى الفجر ليقف فى الطوابير ويؤدى التدريبات الشاقة!

مرت سنوات الجامعة سريعة لاهثة، لكنها غيرتنى، مثلما غيرت معظمنا: خبرت الدنيا أكثر، والتقيت أصدقاء وصديقات، أحببت كما لو كنت نحلة تتنقل من زهرة إلى أخرى، تركت لمشاعرى وأفكارى العنان، وعرفت من التجارب معنى أن يكون المرء طائشًا، لكننى لم أتعلم كيف يمكن أن يكف عن الطيش. تعلمت اللغة الألمانية وحسنت لغتى الإنجليزية وقرأت الكثير من الكتب العربية الحديثة وفتحت اللغات أمامى عالمًا آخر. فى مكتبة الكلية قرأت أدونيس وأحمد عبدالمعطى حجازى وصلاح عبدالصبور. لم أكن قد قرأت لحجازى سوى قصيدة وطنية عن أخيه محمد الذى شارك فى حرب أكتوبر، لا أذكر هل كانت مقررة علينا فى مناهج الدراسة أم سمعتها خلال ندوة أو جلسة ثقافية. فيما بعد سألتقى بأخيه– محمد حجازى- فى «روزاليوسف»، حيث كان يعمل فى قسم «الديسك»– إعادة وتنقيح الكتابة- وسيصبح أخًا أكبر خفيف الظل لجيلنا. عبدالصبور لم أكن قرأت له سوى قصيدته فى رثاء أم كلثوم التى كانت مقررة علينا فى الصف الأول الثانوى، على ما أتذكر. أما أدونيس فكان اكتشافًا جديدًا تمامًا. من الكتب التى قرأتها خلال تلك الفترة كتاب فى جزأين كبيرين عنوانه «ثورة الشعر الحديث» من ترجمة وإعداد عبدالغفار مكاوى، ما زلت أعود إلى قراءته إلى الآن. وهو كتاب يضم مختارات لأبرز شعراء القرن العشرين الأوروبيين، مع دراسة عن أعمالهم وعصرهم وما أضافوه إلى فن الشعر. فى السنة الرابعة كان مقررة علينا روايتان بلغتيهما الأصلية: «ابنة عمى ريتشل» للكاتبة الإنجليزية دافنى دوموريه، و«القضية» للألمانى التشيكى فرانتز كافكا. «القضية» خلبت لبى، وكان أستاذ المادة الدكتور مصطفى ماهر قد ترجمها للعربية، لكن الرواية بلغتها الأصلية لها وقع مختلف تمامًا. أصبحت مهووسًا بـ«كافكا» وقرأت وقتها كل ما وقع فى يدى من أعماله، وكان علينا اختيار بحث كمشروع تخرج، وكان عنوان بحثى «الإنسان فى عالم كافكا». بعد سنوات فى مستهل حياتى الصحفية سألتقى بحسن الجريتلى مخرج فرقة «الورشة» المسرحية، ونجيب جويلى الذى كتب معظم أعمال الفرقة، وكانوا يعدون مسرحية «فى مستعمرة التعذيب» المأخوذة عن قصة لكافكا، التى لعب بطولتها أحمد مختار ومجدى كامل، للمشاركة فى مهرجان المسرح التجريبى عام 1991، ولما عرف «الجويلى» و«الجريتلى» باهتمامى بـ«كافكا» دعانى للمشاركة معهم بكلمة عن مؤلف النص، فقمت بكتابة ورقة بعنوان: «هل يمكن مسرحة كافكا؟»، كانت توزع مع العرض، وقد عثرت على نسخة منها مطبوعة بطريقة «الاستانسل» البدائية بين كراكيب أوراقى منذ فترة. علاقتى بفرقة «الورشة» امتدت بعد ذلك لسنوات، كما أن لها مقدمة أخرى مختلفة، فقد شاهدتهم لأول مرة من خلال مسرحية «داير داير» التى كان يشارك فى بطولتها عبلة كامل وأحمد كمال. قبل «داير داير» كانت عبلة كامل قد قدمت مسرحية من فصل واحد لممثل واحد بعنوان «نوبة صحيان» من تأليف الإيطالى داريو فو، لفتت إليها الأنظار، وكانت عبلة لا تزال طالبة بالجامعة، وكذلك أحمد كمال، وتزوج الاثنان بعدها، والتحقا بفرقة «الورشة» المستقلة التى أسسها حسن الجريتلى، وشاركا من خلالها فى عدد من الأعمال، ومنها رائعة «داير داير» المعربة أيضًا عن داريو فو، التى تتناول فترة حكم المماليك مع إسقاطات واضحة على الحاضر، وقد شاهدتها على مسرح المركز الثقافى بالمنيرة ثلاث مرات على مدار ثلاث ليال متتالية.

قبل «داير داير» كانت هناك مسرحيتان، لا أذكر أيهما شاهدت أولًا، ولكنهما كانا أول علاقتى بالمسرح: الأولى هى «الذباب الأزرق» التى لعب بطولتها عدد من الممثلين غير المشهورين، وكانت تعرض على مسرح «الغد» أو «الغرفة» فى رمسيس، لا أذكر ماذا كان يطلق عليه وقتها، ولكنها القاعة الصغيرة التى تعرض الأعمال وسطها والجمهور يجلس على نفس مستوى الممثلين. المسرحية الثانية هى «منين أجيب ناس» التى لعب بطولتها محسنة توفيق وعلى الحجار، وكانت تعرض على مسرح «السلام» بشارع القصر العينى. الطريف أن الاثنتين من تأليف نجيب سرور، الذى كنت قد قرأت له كتاب «هكذا قال جحا»، واستمعت مع بعض الأصدقاء طوال ليلة كاملة ضاحكة لهجائيته الشهيرة «ال..أميات».

نحن فى النصف الأول من الثمانينيات، عقب اغتيال السادات وتولى حسنى مبارك للحكم. المعتقلون السياسيون خرجوا من السجون، فيما عدا الذين تورطوا فى أعمال قتل وعنف، ودبت الحياة مجددًا فى المجال السياسى، فعادت الأحزاب لتمارس نشاطها، وسادت فترة نادرة من حرية التعبير، ونطقت الأصوات التى كانت حبيسة أو مكممة من قبل، ومنها صوت نجيب سرور الذى تعرض للملاحقة وتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية حتى مات فى 1978، ومنها أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام، وخلال هذه الفترة رأيت نجم فى حشد شعبى بميدان التحرير لا أذكر مناسبته كان يتلو قصيدته المسخرة «البتاع»!

أعود للمسرح قليلًا: أذكر، فيما يتعلق بمسرحية «الذباب الأزرق»، أنها كانت تدور حول مذبحة تعرض لها الفلسطينيون على أيدى العرب أنفسهم، ما يطلق عليها أحداث أيلول، أو سبتمبر، الأسود. تركتنى المسرحية فى حالة من التأثر والتشتيت، ولكن عقب انتهاء العرض الذى كان فى غرفة صغيرة بدأ الممثلون يخرجون لتحية المشاهدين وهم يضحكون ويمزحون ويلتقطون الصور، وقد صدمنى خروجهم من الشخصيات وموضوع المسرحية بهذه السرعة، وشعرت أن هناك شيئًا زائفًا!

طبعًا هذا الإحساس ناتج عن قلة نضج، وقلة تمييز بين الفن والواقع، والحقيقة أننى لم أزل، بعد كل هذا العمر والمشاهدات اليومية تقريبًا، أعانى من هذه المشكلة أحيانًا، خاصة مع الأعمال الفنية الكبيرة، التى تتركنى فى حالة يرثى لها، لا أستطيع الثرثرة ولا الاختلاط الاجتماعى بعدها. هذا الشعور بالانفصال عن الواقع لدقائق أو ساعات، حسب قوة العمل الفنى ومدى تأثيره، يتسبب فى بعض المواقف المحرجة أحيانًا عندما أكون مغادرًا لقاعة العرض أثناء أحد المهرجانات ويسألنى المحيطون بى عن رأيى فى الفيلم، أو يبادرون بإبداء رأيهم لى. ساعتها أصاب بانزعاج خفيف يشبه شعور المصاب بالتوحد عندما يحاول أحد أن يخرجه بالقوة من عالمه!

«منين أجيب ناس» كانت حديث الناس وقتها، محسنة توفيق فى شخصية فلاحة تمثل مصر، تذكر بدورها فى شخصية بهية بفيلم «العصفور»، وهو دور أسهم فى ترسيخ صورتها كـ«بهية» إلى الأبد. على الحجار، وما أدراك ما على الحجار فى شبابه وهو يغنى «لايف»، ويتعطل، أو يعطَل، صوت «البلاى باك»، المسجل مسبقًا، على المسرح فيكمل بدون ميكروفون ويدوى صوته مالئًا جنبات المسرح الكبير.

بعد مشاهدة «منين أجيب ناس» وقعت فى عشق صوت الحجار لسنوات. اشتريت كل ألبوماته، وكنت أستمع إليها يوميًا قبل أن أنام. لم ينافسه سوى محمد منير وقد شاهدته على المسرح نفسه- «السلام»- فى مسرحية «الملك هو الملك».

«الملك هو الملك» من تأليف السورى سعد الله ونوس وإخراج مراد منير هى أيضا ثمرة من ثمار بداية الثمانينيات: حرية سياسية وطرح جرىء لعلاقة الحاكم بالمحكومين، مثل «داير داير» و«منين أجيب ناس»، وبداية لاستعادة العلاقات المصرية العربية. فى تلك الفترة أيضا شاهدنا فيلمى «الحدود» و«التقرير» للسورى دريد لحام، وهما أول، وربما آخر، فيلمين سوريين يتم توزيعهما فى مصر توزيعًا تجاريًا!.

«الملك هو الملك» تدشين آخر للأغنية السياسية والأغنية الجديدة بقيادة على الحجار ومحمد منير اللذين سيصبحان مطربى المثقفين، مع الشيخ إمام وعزة بلبع، زوجة أحمد فؤاد نجم السابقة، لسنوات طويلة قادمة.

قبل هاتين المسرحيتين قام على الحجار ببطولة فيلم «أنياب» إخراج محمد شبل، 1981، وقام منير بالظهور والغناء فى فيلم «حدوتة مصرية» ليوسف شاهين، 1982.

شاهدت الفيلمين، وهما لا يحتاجان إلى تذكير بمضمونهما الفنى والسياسى الجرىء. و«حدوتة مصرية» بالتحديد سحرنى تمامًا، وشاهدته أكثر من مرة فى عرضه الأول. وقتها أصدرت شركة «سونار» ألبومًا فريدًا من نوعه يضم أغانى أفلام يوسف شاهين، ومقطعًا من فيلم «الناصر صلاح الدين» وآخر من فيلم «الأرض». كان ألبومًا رائعًا، حصلت عليه أثناء إحدى زياراتى للشركة، وكنت أستمع إليه يوميًا. وخلال هذه الزيارة، أو غيرها، لا أذكر جيدًا، حكى لى فايز عزيز، مهندس الصوت بالشركة، عن تفاصيل تسجيل أغنية «حدوتة مصرية» وكيف جاء يوسف شاهين للاستماع للأغنية، ثم طلب حذف أصوات الآلات الموسيقية، واحدة تلو الأخرى، حتى لم يبق سوى الإيقاع فقط، وهذه هى النسخة التى خرجت للنور: فقط صوت منير وطبلة الإيقاع!.

من الطريف أن الرقابة على المصنفات وقتها حذفت كلمة «مكبوتة» من المقطع الذى يقول «يا ناس يا ناس يا مكبوتة.. هى دى الحدوتة»، مع أنها موجودة بالفيلم!.

أعتقد أن النصف الأول من الثمانينيات كان آخر فترة ازدهار دور العرض السينمائى فى مصر، خاصة فى وسط البلد.

كان وسط البلد يتحول إلى عيد وكرنفال خلال انعقاد مهرجان القاهرة السينمائى. صحيح أنه كان أشبه بأعياد «باخوس»، إله الخمر والعربدة عند الإغريق، ولكن خمر وعربدة هذا الجيل كان آخرها مشهد أو لقطة عارية فى أحد الأفلام. ربما كان هذا صحيحًا، ولكننى لا أتذكر أن أحدًا من أصدقائى أو معارفى انحرفت أخلاقه بسبب لقطة أو مشهد أو فيلم جنسى. عندما يظهر الجسد العارى على الشاشة كانت القاعة تغرق فى صمت رهيب. ذات مرة صدر صوت من أحد المشاهدين فى لقطة تبشر بأن هناك «شيئا» سيحدث، فصاح مشاهد آخر يطلب منه السكوت: «من فضلك ثانية يا كابتن»، ولما انقطع المشهد قبل أن يحدث شىء، انفجرت القاعة فى ضحك وتعليقات كوميدية. الصمت الرهيب، ثم الضحك الهيستيرى، كانا يتكرران فى كل مرة يظهر فيها، أو لا يظهر، أحد المشاهد العارية. والحقيقة أن هذه الظاهرة الغريبة التى ظهرت فى دور العرض المصرية بوسط البلد خلال الثمانينيات، وربما لم تحدث بهذا الشكل فى أى مكان آخر، تحتاج إلى دراسة، ولكن من خلال معايشتى لها يمكن أن أقول إنها لم تكن مؤذية، إن لم تكن صحية، فقد كانت تمثل تنفيسًا هائلًا لأجيال تربت على الحرمان.

الآن، وسط أفلام ومقاطع البورنو الصريح التى تملأ الفضائيات والإنترنت وأجهزة الهاتف النقال، يتربص الصبية بامرأة أو شابة ترتدى بنطالًا، أو بفيلم يعرض رقصة مثل آلاف الرقصات التى عرضتها السينما، ليخرجوا طاقة عنف مرعبة.

ما كان يتم التنفيس عنه فى السبعينيات والثمانينات كان مجرد رغبة جنسية طبيعية، أما ما يتم التنفيس عنه الآن فهو غريزة التدمير والقتل والعدوان. وهناك فارق معروف فى علم النفس بين الايروس، غريزة الحب، والثانتوس، غريزة الموت، والجنس يمكن أن يكون مجالا للتنفيس عن الغريزتين، ولا ينبغى أن تهيمن إحداهما على الأخرى.

ما علينا.. نعود لوسط البلد فى بداية الثمانينيات. كانت دور العرض السينمائى بهجة حقيقية، راحت إلى غير رجعة، وكذلك التنزه فى وسط البلد بشكل عام. كنت أحب التجول فى شوارعها نهارًا، قبل زحام المساء، خاصة فى الشتاء. الشوارع والمحلات لها رائحة وشكل ولون مميز. فى المواسم، أو حين تحضر «الفلوس»، ننزل لشارع الشواربى لشراء الملابس المستوردة. وفى الإجازات نذهب لدور العرض، أو نكتفى باللف فى الشوارع والفرجة على الفتيات و«معاكستهن». لم تكن «المعاكسة» وقتها سوى كلمات لطيفة للغاية تتغزل بجمال وجه الفتاة أو عيونها أو مشيتها، ولا يمكن أن تصل إلى حد إحراجها أو إهانتها أو مد اليد نحوها كما نرى الآن. ذات يوم كنت مع أحد أصدقاء الجامعة وعاكست إحدى الفتيات. عندما التفتت نحونا فوجئت بأنها واحدة من ألطف وأحب زميلاتنا بالكلية. ضحكت وقالت لى: «عامل نفسك مؤدب فى الكلية وبتعاكس البنات؟!». شعرت بحرج شديد. فى إجازة العام التالى تكرر الموقف بحذافيره. مع نفس الصديق ونفس الفتاة، وضحكنا ضحكًا لا ينتهى على المصادفة العبثية!.

وسط البلد صباحًا فى الشتاء خلال الثمانينيات إحساس لا يتكرر. لمن لم يعرفه يمكن أن يكتفى برؤيته، بدون بقية الحواس بالطبع، فى فيلم «الحب فوق هضبة الهرم»، الذى أخرجه عاطف الطيب عام 1986.

هذا أيضًا واحد من الأفلام التى حققت نجاحًا كبيرًا وعبرت عن جيلنا بقوة. تماهيت، مثل كثير من أصدقائى، مع شخصية على، أحمد زكى، الذى وجد نفسه حبيس الوظيفة والوضع الاقتصادى المزرى، مثل بقية أبناء الطبقة الوسطى، والذى تحول طموحه إلى مجرد الذهاب للعمل للتوقيع والتنزه فى وسط البلد للفرجة على البنات.

لعاطف الطيب شاهدت أيضا فيلمه «البرىء» فى بداية العام نفسه.

وقتها كنت قد أنهيت للتو فترة تجنيدى، وأشغل نفسى عن التفكير فى المستقبل العملى بالقراءة ومشاهدة الأفلام والمشاركة فى مسابقات الشطرنج. كنا فى فبراير 1986، وهناك مسابقة «للأساتذة»، مقصورة على اللاعبين، الذين يصل تصنيفهم لدرجة «أستاذ»، تقام فى نادى شركة «مصر للتأمين» بوسط البلد.

وقتها كنا قد انتقلنا للإقامة فى بيتنا الجديد، بالقرب من مستشفى المعادى العسكرى.

استيقظت على صوت الطائرات الهليكوبتر فوق رأسى، ومن خلال الراديو عرفت أن هناك تمردًا ببعض معسكرات الأمن المركزى، وأنه تمت السيطرة على الوضع، وأن هناك حظر تجول سيبدأ فى الساعة الواحدة ظهرًا.

كيف يفرض حظر تجول وأنا بعيد عن أصدقائى ومنطقتى فى السيدة زينب. ارتديت ملابسى على الفور ونزلت للشارع. كان الهرج والمرج فى كل مكان. الناس تجرى والسيارات تطير وليس هناك وسيلة نقل واحدة لتصحبنى إلى السيدة زينب. قطعت المشوار سيرًا على الأقدام تقريبًا، حتى بيت جدتى وجدى حيث أقمت لديهما طوال فترة حظر التجوال.

توقفت مسابقة الشطرنج بالطبع، وعندما انتهى حظر التجوال كانت أشياء كثيرة قد تغيرت فى البلد.