مغتربات الأزهر يعربن عن استيائهن من عدم تسكينهن بالمدينة الجامعية

أعرب عدد من الطالبات المغتربات في جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم، عن استيائهن من عدم تسكينهن في المدينة الجامعية.وقالت إحدى الطالبات في تصريحات لـ«الدستور» إن إدارة الجامعة رفض تسكينهن، وطالبتهن بضرورة الحضور غدا، مشيرة إلى أن معظم الطالبات من محافظات الصعيد ووجه بحري ولا يوجد لهن أي مبيت أو سكن داخل القاهرة.وأعلنت جامعة الأزهر تخفيض أعداد المقبولين بالمدن الجامعية بنسبة 40% كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى تسكين المدن الجامعية بنسبة 60% من قوتها الأساسية، بعد تخفيض أعداد الطلاب والطالبات في الحجرات بنسبة 40%.