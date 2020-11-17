نائب: السيسي ينفّذ مشروعات جبّارة للنهوض بالزراعة

أشاد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إعداد دراسة تسويقية شاملة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، دعمًا لمخطط الدولة العام، للتوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.أشار نائب الشيوخ، في بيان الثلاثاء، إلى أن توجيهات السيسي سيكون من شأنها إنشاء مجتمعات مستدامة، تكون الزراعة فيها هى القاطرة الأساسية للتنمية بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة لها في قطاعات الصناعة والخدمات.وأوضح أن توجيهات السيسي، تقتضي بإقامة مجتمعات كاملة وتوفير البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء ومحطات المياه في المواقع المختلفة للمشروع في كل من المنيا وتوشكى والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.أكد محسن أن السيسي ينفذ مشروعات جبارة وغير مسبوقة للنهوض بمجال الزراعة المصرية، وتأمين الأمن الغذائي لمصر وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل.