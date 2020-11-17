حسن عامر يحل ضيفًا على أيام الخرطوم الشعرية

يحل الشاعر المصري حسن عامر ضيفًا على السودان لإحياء ليالي الخرطوم الشعرية، في الفترة من 22 حتى 24 نوفمبر الجاري.كما يحل الشاعر عارف الساعدي من العراق وأيضًا الشاعر داوود جاه من موريتانيا.يذكر أن الفعاليات ينظمها بيت شعر الخرطوم لمدة ثلاثة أيام.أما عن الشاعر حسن عامر فهو شاعر مصري من مواليد الاقصر مثل مصر في مسابقة أمير الشعراء، وحاز العديد من الجوائز، وله العديد من الدواوين الشعرية.