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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق طريق أبو حسيبة بمطاي لمدة شهرين

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:20 م
طريق أبو حسيبة
طريق أبو حسيبة
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، عن إغلاق طريق أبوحسيبة رقم 376 بمركز مطاي شمال المحافظة، بدءا من غدا الأربعاء ولمدة شهرين، وذلك بسبب البدء في الأعمال الخاصة بتبطين الترع والفروع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وأوضحت المديرية أنه تم اختيار طريق طراد النيل كطريق بديل للمواطنين لحين الانتهاء من أعمال التبطين.

من ناحية أخرى؛ أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا عن فتح طريق الجيش المنيا ـ القاهرة من الاتجاهين أمام المسافرين من المحافظة إلي القاهرة والعكس والذي كان قد تم إغلاقه لظروف الطقس السيء.

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