إغلاق طريق أبو حسيبة بمطاي لمدة شهرين

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، عن إغلاق طريق أبوحسيبة رقم 376 بمركز مطاي شمال المحافظة، بدءا من غدا الأربعاء ولمدة شهرين، وذلك بسبب البدء في الأعمال الخاصة بتبطين الترع والفروع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.وأوضحت المديرية أنه تم اختيار طريق طراد النيل كطريق بديل للمواطنين لحين الانتهاء من أعمال التبطين.من ناحية أخرى؛ أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا عن فتح طريق الجيش المنيا ـ القاهرة من الاتجاهين أمام المسافرين من المحافظة إلي القاهرة والعكس والذي كان قد تم إغلاقه لظروف الطقس السيء.