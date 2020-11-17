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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا تدين بناء الاحتلال مستوطنات بالقدس الشرقية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:19 م
القدس
القدس
محمد عمر
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أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح المناقصات الخاصة ببناء مستوطنة جفعات هماتوس بالقدس الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم، إن هذه الخطوة ترسل بإشارة خاطئة في الوقت الخطأ، مشددة في الوقت ذاته على أن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة لا يتفق مع القانون الدولي ويجازف بإمكانية التوصل لحل الدولتين عبر المفاوضات.

وأكدت برلين أنه يجب على سلطات الاحتلال إيقاف عملية طرح المناقصات الخاصة بجفعات هماتوس.

وأضافت: "نأمل وننتظر أن تجدد الحكومة الإسرائيلية الإقرار بالتزامها بحل الدولتين وأن تدعمه بخطوات عملية. لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا للحكومة الإسرائيلية على هذا الموقف في عديد من المحادثات، وذلك أيضًا سويًا مع شركائنا الأوروبيين".

فيما أكدت الحكومة الألمانية دعمها لحل الدولتين عبر المفاوضات على أساس المعايير المعترف بها دوليًا، وأنها تنتظر من كلا الجانبين المساهمة في وقف التصعيد من خلال اتخاذ خطوات لبناء الثقة.

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