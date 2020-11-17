رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الألماني يدعو الفرقاء الليبيين لتشكيل الحكومة الجديدة سريعا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:15 م
هايكو ماس
هايكو ماس
عبير سليم
طباعة
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الفرقاء الليبيون بمنتدى الحوار السياسي، على جدول زمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وإطار عمل الحكومة الانتقالية، علامة بارزة أخرى على طريق السلام والاستقرار.

وأضاف ماس في بيان صادر عن الخارجية الألمانية، أنه من أجل انتقال سلس للسلطة، من المهم الآن شغل مناصب الحكومة الجديدة بسرعة.

وحث جميع أطراف النزاع إلى قبول نتائج منتدى الحوار والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي.

وتابع: لقد أظهر الليبيون بشكل مثير للإعجاب في الأسابيع الأخيرة أنهم قادرون على تشكيل مستقبل بلدهم بشكل مستقل وسلمي.

وأشار إلى أنه يجب على كل من يمارس نفوذًا من الخارج احترام ذلك، لاسيما المشاركون في مؤتمر برلين، قائلا: "لديهم التزام خاص هنا".

وتابع: لا نتوقع منهم فقط تنفيذ حظر الأسلحة، ولكن أيضًا الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار للجنة العسكرية المشتركة.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته في الساعات الأولى من صباح الاثنين، من مقر انعقاد منتدى الحوار الليبي في تونس، اختتام مباحثات الحوار السياسي، على أن تتواصل "الأسبوع المقبل افتراضيا" بتقنية الفيديو؛ للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مُستقبلا؛ حيث لم يستطع المشاركون الوصول إلى اتفاق بشأنها حتى اللحظة.

وأضافت أن المسار السياسي في ليبيا بدأ في العمل الجاد لإنهاء الحرب وتوحيد البلاد وستكون خلال الأسبوع المقبل فرصة لنقاش ما تم إنجازه في حوار تونس، مجددة أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، قبل أن تشير إلى أن صراع مستمر منذ 10 سنوات لايمكن حله في 6 أيام.

وأوضحت أن الجولة الجديدة مع المشاركين التي ستعقد بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو، ستكون لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.

وأشارت إلى أن المشاركين حققوا إنجازا كبيرا واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على تنظيم انتخابات في ديسمبر 2021، واختصاصات الحكومة وشروط الترشح والفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، مؤكدة أن الجميع متفق على ضرورة إحداث تغيير في البلاد وإنهاء معاناة الليبيين.

موضوعات متعلقة

17 بلاغًا جديدًا ضد سما المصرى: نيابة أكتوبر تحقق

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

أيام زمان

«سببت القطيعة».. حكاية أول أغنية لمأمون الشناوي فقد بسببها حبيبته

«أم علي وبيتزا مارجريتا».. سر تسمية أشهر الأكلات بأسماء الحكام

«وقف على خشبة».. كيف ظهر حليم مع صباح في فيلم «شارع الحب»؟

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (10)

حسن عامر يحل ضيفًا على أيام الخرطوم الشعرية

وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بدار الأوبرا الخميس المقبل

شذا الخطيب تقرأ في رواية «أنثى العابد.. الرقص سيرة حياة» على قناة «الأعلى للثقافة»