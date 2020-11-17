وزير الخارجية الألماني يدعو الفرقاء الليبيين لتشكيل الحكومة الجديدة سريعا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الفرقاء الليبيون بمنتدى الحوار السياسي، على جدول زمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وإطار عمل الحكومة الانتقالية، علامة بارزة أخرى على طريق السلام والاستقرار.وأضاف ماس في بيان صادر عن الخارجية الألمانية، أنه من أجل انتقال سلس للسلطة، من المهم الآن شغل مناصب الحكومة الجديدة بسرعة.وحث جميع أطراف النزاع إلى قبول نتائج منتدى الحوار والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي.وتابع: لقد أظهر الليبيون بشكل مثير للإعجاب في الأسابيع الأخيرة أنهم قادرون على تشكيل مستقبل بلدهم بشكل مستقل وسلمي.وأشار إلى أنه يجب على كل من يمارس نفوذًا من الخارج احترام ذلك، لاسيما المشاركون في مؤتمر برلين، قائلا: "لديهم التزام خاص هنا".وتابع: لا نتوقع منهم فقط تنفيذ حظر الأسلحة، ولكن أيضًا الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار للجنة العسكرية المشتركة.وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته في الساعات الأولى من صباح الاثنين، من مقر انعقاد منتدى الحوار الليبي في تونس، اختتام مباحثات الحوار السياسي، على أن تتواصل "الأسبوع المقبل افتراضيا" بتقنية الفيديو؛ للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مُستقبلا؛ حيث لم يستطع المشاركون الوصول إلى اتفاق بشأنها حتى اللحظة.وأضافت أن المسار السياسي في ليبيا بدأ في العمل الجاد لإنهاء الحرب وتوحيد البلاد وستكون خلال الأسبوع المقبل فرصة لنقاش ما تم إنجازه في حوار تونس، مجددة أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، قبل أن تشير إلى أن صراع مستمر منذ 10 سنوات لايمكن حله في 6 أيام.وأوضحت أن الجولة الجديدة مع المشاركين التي ستعقد بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو، ستكون لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.وأشارت إلى أن المشاركين حققوا إنجازا كبيرا واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على تنظيم انتخابات في ديسمبر 2021، واختصاصات الحكومة وشروط الترشح والفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، مؤكدة أن الجميع متفق على ضرورة إحداث تغيير في البلاد وإنهاء معاناة الليبيين.