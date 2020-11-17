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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: سنحسب جزء من قواتنا بالعراق وأفغانستان قبل رحيل ترامب

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:15 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 500 جندي من العراق وتترك نحو 2500 آخرين هناك.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميللر، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن، إن الولايات المتّحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان من 4500 إلى 2500 جندي قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة حققت كل الأهداف التي تم وضعها في مواجهة التهديدات الإرهابية في العراق وأفغانستان، مشددا على أن البنتاجون ستنفذ أوامر الرئيس ترامب بالانسحاب من العراق وأفغانستان.

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