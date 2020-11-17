إطلاق أولى فعاليات نادي الصحافة بالجامعة الحديثة

أطلق نادي الصحافة بكلية الإعلام الجامعة الحديثة أولى فعالياته، برعاية الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، بحضور كل من الدكتور إيمان عرفات رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني، والدكتور عبد التواب مصطفى عضو هيئة التدريس بالقسم، ورؤساء الأقسام بالكلية ولفيف من الأساتذة وطلاب قسم الصحافة والنشر الإلكتروني ونادي الصحافة.بدأت الفعالية بكلمة للدكتور سامي الشريف رحب فيها الحضور والطلاب، وأكد أهمية الصحافة والمجال الصحفي وضرورة زيادة خبرتهم عن طريق التدريب المستمر، لافتا إلى أن الصحافة هي الوسيلة الأم التي انبثقت منها باقي الوسائل الإعلامية.من ناحيتها، أكدت الدكتورة إيمان عرفات رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني ضرورة صقل الموهبة الصحفية لدى الطلاب بجانب التحصيل العلمي حتى يتمكنوا من ممارسة العمل الصحفي بعد التخرج بقدر كبير من الخبرة، مشددة على أهمية القيم الخبرية لا سيما الدقة والمصداقية.وشدد الدكتور عبدالتواب مصطفى على أهمية العمل الصحفي، وأن بدايات الإذاعة اعتمدت على الصحفيين والعاملين في المجال الصحفي، فهم من أمدوا الإذاعة بالأخبار والتحليلات وغيرهم من الأشكال الصحفية.وتابع: الطلاب عرضوا تجاربهم في مجال العمل الصحفي كصحفيين تحت التدريب مما أثار شغف الطلاب الجدد المنضمين إلى النادي وقسم الصحافة والنشر الإلكتروني.وانتهت الفعالية بالإعلان عن مسابقتين لأحسن مقال صحفي وأحسن صورة صحفية، وستكون جوائز المسابقة مفاجأة للطلاب.