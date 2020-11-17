«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

تحقق النيابة العامة في جريمة قتل جديدة، حيث شهدت منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، الثلاثاء، قتل مهتز نفسيا والدته وشقيقه، وشرع فى قتل زوج شقيقته طعنا بسكين، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، وألقى رجال المباحث القبض عليه.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل، بمنطقة حدائق الأهرام، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابًا يعاني من مرض نفسى، قتل والدته وشقيقه بتسديد عدة طعنات لهما، ثم شرع فى قتل زوج شقيقته، إلا أنه نجا من الموت، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة.وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسي، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.