فرنسا تدين إعلان الاحتلال بناء 1257 وحدة سكنية في القدس الشرقية

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، الإعلان عن تشييد 1257 وحدة سكنية في مستوطنة جفعات همتوس الإسرائيلية، الواقعة في القدس الشرقية.وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أن تمدد هذه المستوطنة يسيء مباشرةً إلى ديمومة الدولة الفلسطينية المستقبلية٬ وفق ما ذكّر به الاتحاد الأوروبي في عدّة مناسبات.وأضاف البيان: "يُعدُّ الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوّض ميدانيًا حلّ الدولتين".ودعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى العدول عن هذا القرار٬ كما دعت أيضًا إلى إنهاء كلّ تدبير أحادي الجانب من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين القائم على المعايير المتّفق عليها دوليًا، وهو الحلّ الوحيد الكفيل بإرساء السلام العادل والدائم في المنطقة.