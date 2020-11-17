رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فرنسا تدين إعلان الاحتلال بناء 1257 وحدة سكنية في القدس الشرقية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:25 م
الاحتلال
الاحتلال
محمد عمر
طباعة
دانت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، الإعلان عن تشييد 1257 وحدة سكنية في مستوطنة جفعات همتوس الإسرائيلية، الواقعة في القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أن تمدد هذه المستوطنة يسيء مباشرةً إلى ديمومة الدولة الفلسطينية المستقبلية٬ وفق ما ذكّر به الاتحاد الأوروبي في عدّة مناسبات.

وأضاف البيان: "يُعدُّ الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوّض ميدانيًا حلّ الدولتين".

ودعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى العدول عن هذا القرار٬ كما دعت أيضًا إلى إنهاء كلّ تدبير أحادي الجانب من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين القائم على المعايير المتّفق عليها دوليًا، وهو الحلّ الوحيد الكفيل بإرساء السلام العادل والدائم في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

أيام زمان

«سببت القطيعة».. حكاية أول أغنية لمأمون الشناوي فقد بسببها حبيبته

«أم علي وبيتزا مارجريتا».. سر تسمية أشهر الأكلات بأسماء الحكام

«وقف على خشبة».. كيف ظهر حليم مع صباح في فيلم «شارع الحب»؟

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (10)

حسن عامر يحل ضيفًا على أيام الخرطوم الشعرية

وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بدار الأوبرا الخميس المقبل

شذا الخطيب تقرأ في رواية «أنثى العابد.. الرقص سيرة حياة» على قناة «الأعلى للثقافة»