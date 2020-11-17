إصابات فيروس كورونا في فرنسا تتجاوز المليونين

قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين.وأضاف في مؤتمر صحفي، أن عدد الوفيات في فرنسا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع 437 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 46273.