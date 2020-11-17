الأنبا بشارة يترأس القداس الاحتفالي بعيد الشهيد مار جرجس

ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمنهري.كان في استقبال نيافة الأنبا بشارة الأب متى راجي، راعي الكنيسة، والأب فادي فاروق، راعي كنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري، والأب متى رزق، راعي كنيسة القديسين بطرس وبولس.وألقى نيافته كلمة العظة حول "مثل الزارع".وختم نيافة الأنبا بشارة صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور، وإعطائهم البركة الرسولية، وكرّم الفائزين في مسابقة الرياضة الروحية.