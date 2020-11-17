شاب تركي يمزق القرآن في بث مباشر (فيديو)

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في تركيا حالة من الغضب، لإظهار شاب تركي، يدعى إبراهيم أطاباي، أثناء تمزيقه القرآن الكريم.ووفقًا لمقطع الفيديو، خرج الشاب التركي في بث مباشر على "يوتيوب"، أثناء تمزيقه كل صفحة من القرآن الكريم.يذكر أنه لم يصدر من السلطات التركية أي تعليق أو تحرك نحو الواقعة التي أدانها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.