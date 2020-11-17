مطرانية المنيا تطلق فعاليات مبادرة تدريب معلمي مدرسة الأمل للصم

أطلقت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، بالتعاون مع الاتحاد النوعي للصم، المبادرة الأولى من نوعها لتدريب معلمي مدرسة الأمل للصم، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية.جاء ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، والأخت مريم نصيف، مسؤولة خدمة الصم والبكم.وتهدف تلك المبادرة إلى تطوير لغة الإشارة لخدمة الأبناء الصم.