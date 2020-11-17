الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان اليوم، إن إنهاء القتال الأخير ليس سوى الخطوة الأولى نحو تحقيق تسوية سلمية تفاوضية لنزاع ناغورني قره باغ، حاثًا الجانبين على إعادة الانخراط في أقرب وقت ممكن مع الرؤساء المشاركين لمجموعة (مينسك) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمتابعة الحلول السياسية الدائمة لنزاع ناغورني قره باغ على أساس مبادئ وثيقة هلسنكي النهائية، التي تنص على عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وضمان سلامة الأراضي، وتقرير المصير والمساواة في الحقوق للشعوب.وأعلن بومبيو تقديم الولايات المتحدة مبلغ خمسة ملايين دولار كمساعدات إنسانية لدعم عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الشريكة، لمساعدة الأشخاص المتضررين من القتال الأخير.وأوضح أن هذه المساعدة ستدعم الجهود المحلية لتوفير الغذاء والصحة والمأوى وغيرها من المساعدات الطارئة للأشخاص المتضررين من النزاع.