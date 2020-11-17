1.4 % العجز الكلي للموازنة العامة بنهاية أغسطس

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن وصول العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو- أغسطس 20202021، وذلك في ضوء ارتفاع الايرادات بنحو 17.6% خلال الفترة المذكورة وارتفاع المصروفات بنفس معدل الزيادة.وقامت الحكومة في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي أعلنتها من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية خلال الثلاث أعوام السابقة في مختلف المجالات، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح نحو أداء يواكب إمكاناته والاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة.